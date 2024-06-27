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Canlı yayındaki sözleriyle Bakan Yerlikaya'yı mı hedef aldı? Müge Anlı'dan jet yanıt geldi

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Müge Anlı gündüz kuşağı programlarını eleştirenlere "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" dedi. Sözleriyle daha önce gündüz kuşağı programlarını eleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldığı düşünülen Anlı'dan jet yalanlama geldi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, dünkü yayınında gündüz kuşağındaki programları eleştirenleri hedef aldı. Anlı'nın sözlerinin daha önce "O programlardan hoşlanmıyorum" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya söylediği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Anlı'dan yeni açıklama gecikmedi.

"YERLİKAYA'YA BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTESEM ARAR SÖYLERİM"

Bugünkü canlı yayında sözleriyle Yerlikaya'yı hedef almadığını belirten Anlı, "Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum. Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın. Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" ifadelerini kullandı.

Canlı yayındaki sözleriyle Bakan Yerlikaya'yı mı hedef aldı? Müge Anlı'dan jet yanıt geldi

"BAŞTAKİ ADAMLAR TELEVİZYON PROGRAMLARINA LAF SÖYLEYENE KADAR VATANDAŞA KULAK VERSİN"

Müge Anlı, dünkü yayınında "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söyleyecek lafım var, söylemekten çekinecek bir durumum da yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensi ediniyorum. Taş altında kalırım ama laf altında kalmam" dedi. Anlı'nın sözlerinin daha önce "O programlardan hoşlanmıyorum. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya söylediği düşünüldü.

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, iki yıl önce İçişleri Bakanlığına bağlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde Emniyet Müdürlüğü yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

İçişleri Bakanı Müge Anlı Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

SAMET TEMAS:

İNANILMAZ BİR "R" GÖRÜYORUZ SAYIN SEYİRCİLER.

15
1
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Sebahattin Yakar:

klvlrma

8
1
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Turbo Levent:

SİZE KARŞI ÇOK DOLUYUM ...AŞK GİBİ

5
2
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