Canlı yayında ortalık karıştı! Sözleriyle programa damga vuran Sinan Bey, saldırıya uğrayınca gözyaşlarına boğuldu

Kayıp olarak aranan 5 çocuklu yaşlı kadına attığı müstehcen mesajlardan dolayı günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Sinan Bey, bugün canlı yayında sinir krizi geçirdi. Sözlerinden dolayı kayıp kadının çocuklarını sinirlendiren Sinan Bey, gözyaşlarına hakim olamadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın canlı yayındaki sözleri ortalığı karıştırdı.

SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim bana ne. Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" dedi. Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sinan Bey'in sözleri yanlış anlaşıldı.

ATAKOL VE TUFAN SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Annelerine "Allah belasını versin" dediğini zanneden Atakol ve Tufan, Sinan Bey'e saldırmaya çalıştı. Güvenliklerin araya girmesiyle Sinan Bey, stüdyodan çıkartılırken Atakol ve Tufan Bey güçlükle sakinleştirildi.

SİNAN BEY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

O anlarda sinirlerine hakim olamayarak ağlayan Sinan Bey, "Kim öldürdüyse Allah belasını versin. Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? O benim için ana yarısıydı" dedi.