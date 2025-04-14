Canlı yayında iç çamaşırı görünen kadın sunucu ne yapacağını şaşırdı

İtalyan televizyonunda futbol programı sunan Barbara Francesca Ovieni, canlı yayın sırasında beklenmedik bir kaza yaşadı. Sunucu, kısa süreliğine iç çamaşırını istemeden gösterince, olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Rabona adlı futbol programında beyaz bir elbise giyen Ovieni, stüdyoda otururken bacak pozisyonunu değiştirmeye çalıştı. Ancak elbisesi rahat hareket etmesine engel olunca, sunucu kıyafetini düzeltmek için elbisenin kenarını hafifçe kaldırdı. Bu sırada, iç çamaşırı kısa bir an için kameraya yansıdı.

Ovieni, konuşmasına ara vermeden yayına devam etti ve elbisesi hemen normal konumuna döndü. Fakat bu kısa an, izleyiciler tarafından fark edildi ve görüntüler kısa sürede internet üzerinde paylaşılmaya başlandı.

İtalya'da popüler bir isim olan Ovieni, daha önce Playboy dergisi için de poz vermişti. Sunucu, geniş bir hayran kitlesine sahip ve genellikle televizyon programlarında şık kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

Benzer bir olay, İspanyol televizyonunda da yaşanmıştı. Eloisa Gonzalez adlı sunucu, yılbaşı programında giydiği kırmızı elbiseyle La Gomera adasındaki rüzgarlı bir canlı yayında beklenmedik bir kaza yaşamıştı.