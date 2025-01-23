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Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

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Programına konuk olan üfürükçü kadının ölüm büyüsü yapmakla tehdit ettiği Müge Anlı'nın programında canlı yayın esnasında kamera kadrajına yansıyan bir görüntü tartışma yarattı.

Üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur isimli kadın, peygamberliğini ilan edince gözaltına alındı. Almanya'dan Bursa'ya kaçan kardeşlerini bulmak isteyen kişileri de kandırdığın anlaşılan Aytimur, konuk olduğu Müge Anlı'nın programında canlı yayında ölüm büyüsüyle tehditler savurdu. Aytimur, gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda büyü yapımında kullanılan malzemeler ortaya çıktı.

KOLTUĞUN ARASINA BİR ŞEYLER SIKIŞTIRDI

Olayın yankıları sürerken gözaltına alınan üfürükçü Gönül Derman Aytimur'un müridi olan kadınlardan birinin canlı yayında koltuğun arasına bir şeyler sıkıştırmaya çalıştığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Dünkü yayında kendisini ölüm büyüsü yapmakla tehdit eden üfürükçü kadına sert çıkan Müge Anlı, "Dibine kadar size inanmıyorum. Dibine kadar şarlatansınız. İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız. Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz. Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez" diyerek tepki göstermişti.

Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ülkeyi karanlıpğğa gömdüler üfürükcüler cinciler dolandırıcılar katiller cirit atıyor hak hukuk adalet diye millet inliyor aidatlar ecvc kiraları hic birşey umurlarında değil kendi iktidarları kadar vatansever Ümit lözdağ icerde onbinlerce şehidimizin bebelerin katili aapoya özgürlük

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Haber Yorumlarımetheone :

şirin baba bozar büyüyü :)

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Nefesi kuvvetli bir hoca bulalim sana... bi uflesin hemen bozulur...

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