Canlı yayın esnasında eve gelen ödeme emrini gören Serdar Ortaç isyan etti: Ödemiyorum lan

Daha önce "15 milyon TL borç ödedim" diyen Serdar Ortaç, canlı yayın yaptığı esnada evine gelen ödeme emri kağıdını görünce "Bir bu eksikti, ödemiyorum lan" diyerek sitem etti.

Konserlerinden kalan vakitlerinden sosyal medyada canlı yayınlar yapan şarkıcı Serdar Ortaç, borçlarıyla yine gündeme geldi. Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen şarkıcı, evine gelen ödeme emri kağıdını görünce isyan etti.

"ÖDEMİYORUM LAN"

Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada "15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" diyen Serdar Ortaç, canlı yayın yaptığı esnada evine gelen ödeme emri kağıdını gördü. Borçlarından kurtulamayan şarkıcı, "Bir bu eksikti, ödemiyorum lan" diyerek sitem etti.

YAYIN ESNASINDA OCAĞI AÇIK UNUTTU

MS hastalığından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren Serdar Ortaç, daha önce yaptığı canlı yayında da ocağı açık unuttuğu için az kalsın yangın çıkartıyordu. Bir takipçisinin uyarısıyla durumu fark eden şarkıcı, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.