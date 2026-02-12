Haberler

Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Güncelleme:
Uzun süren küslüğün ardından 2023'te barışan Cankan üyeleri Malik Ayhan ve Fatih ABB arasında "De Hele" şarkısına çekilen klip nedeniyle yeniden kriz çıktı. Yaşanan krizin ardından ikili yollarını yeniden ayırdı.

  • Cankan grubunun kurucusu Malik Ayhan, Fatih ABB'yi 'malum şahıs' olarak nitelendirdi.
  • Malik Ayhan, Fatih ABB'nin 'De Hele' şarkısına tek başına klip çektiğini iddia etti.
  • Malik Ayhan, 'De Hele' klibinin yayınının durdurulması için Fatih ABB'yi uyardığını açıkladı.

90'ların sonunda yakaladıkları çıkışla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cankan grubunun üyeleri Malik Ayhan ve Fatih ABB arasında yeniden gerilim yaşanıyor. Uzun yıllar süren küslüğün ardından 2023 yılında barışan ikilinin birlikteliği bu kez de uzun soluklu olmadı.

"MALUM ŞAHIS" DİYEREK SUÇLADI

Cankan grubunun kurucusu Malik Ayhan, yayımladığı bir videoda Fatih ABB'den "malum şahıs" diye söz etti. Ayhan, haklarının teslim edilmediğini öne sürerek çeşitli suçlamalarda bulundu.

"DE HELE" KRİZİ

Malik Ayhan, kendi sesinin yer aldığı "De Hele" şarkısına Fatih ABB'nin tek başına klip çektiğini belirtti. Ayhan, söz konusu klibin yayınının durdurulması için Fatih ABB'yi uyardığını açıkladı. İkili arasında yaşanan yeni krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

