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Canım Annem'in Ramo'su Emre Atılgan'a "Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" ödülü

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Canım Annem'in Ramo'su Emre Atılgan'a 'Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu' ödülü

TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisinin başarılı oyuncularından Emre Atılgan, Golden Palm Awards'ta "Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

2022 yılının bitmesine sayılı günler kala Altın Palmiyeler sahiplerini buldu. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Golden Palm Awards ödül gecesinde iş, sanat, televizyon, dizi ve sinema dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.

"YILIN ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCUSU" ÖDÜLÜNÜ KAPTI

Gecede Canım Annem dizisinin başarılı oyuncularından Emre Atılgan, Golden Palm Awards'ta "Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Canım Annem'in Ramo'su Emre Atılgan, Golden Palm Awards'ta 'Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu' ödülünü aldı

EMRE ATILGAN KİMDİR?

1995 Konya doğumlu oyuncu Emre Atılgan, eğitimini Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde tamamlamıştır. ?Bir süre modellik yapan Emre Atılgan, oyunculuk kariyerine 2022 yılında Tv8'de ekralarında yayınlanan günlük dizi Canım Annem'de Ramo karakteri ile başlamıştır.

Canım Annem'in Ramo'su Emre Atılgan, Golden Palm Awards'ta 'Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu' ödülünü aldı

Canım Annem'in Ramo'su Emre Atılgan, Golden Palm Awards'ta 'Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu' ödülünü aldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Canım Annem Magazin Haberler

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