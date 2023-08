Can Yaman'ın dedesi vefat etti

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın dedesi Reşat Yaman'ın vefat ettiği haberi üzerine İstanbul'a geldiği ve cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

Can Yaman'ın bir yıl aradan sonra acı bir haber üzerine İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun dedesi Reşat Yaman vefat etti. Şu günlerde ilk sezonu izlenme rekorları kıran "Viola Come Il Mare" dizisinin ikinci sezon çekimlerine devam edecek olan Can Yaman, kötü haberi alır almaz İstanbul'a geldi ve dedesinin Suadiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.