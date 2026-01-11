Haberler

Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: "İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım"

Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'
Güncelleme:
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Can Yaman, sessizliğini Roma'da bozdu. Türkiye yerine İtalyan basınına konuşmayı tercih eden Yaman, hakkındaki iddialara sert sözlerle yanıt verdi.

  • Can Yaman, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
  • Can Yaman, hakkındaki uyuşturucu iddialarını reddetti.
  • Can Yaman, serbest bırakılmasının ardından Roma'da İtalyan basınına açıklama yaptı.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamasını Roma'da yaptı. Yaman, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederken, Türk basınını eleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının yeni dalgasında, aralarında Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki Bebek Otel ile bazı eğlence mekanlarına polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gece kulübüne yapılan baskın sırasında üzerinden uyuşturucu çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan Can Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"DOĞRU OLSAYDI İTALYA'YA DÖNEMEZDİM"

Serbest kalmasının hemen ardından Roma'ya dönen Can Yaman, sosyal medya üzerinden yaptığı ve İtalyan basınına hitap ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İtalyan basını… Türk basını bana hep kötü davrandı, bu yeni değil. Ama lütfen Boğaz'dan gelen haberleri kopyala-yapıştır yapmayın. Polisin zorlu soruşturmalar yürüttüğü ve birçok ünlünün tutuklandığı bir dönemde uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer bu doğru olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim."

İTALYA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kariyerini burada yeniden inşa etmişti. Açıklamasında İtalya'ya olan bağlılığını da vurgulayan oyuncu, "Seni seviyorum" ifadesini kullandı.

Yaman'ın açıklamasını Türk kamuoyu yerine İtalyanlara yapmayı tercih etmesi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

