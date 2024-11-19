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Çağla Şikel mini leoparlı elbisesiyle mest etti

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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, şık tarzıyla yine göz kamaştırdı. Mini leoparlı elbisesiyle görenleri hayran bırakan Şikel'in tarzı çok beğenildi.

Paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde yaptığı meditasyonlarla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü isim fit vücuduyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

LEOPARLI ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tarzı ve güzelliğiyle de büyüleyen ünlü manken, mini leoparlı deri elbisesiyle görenleri hayran bıraktı. Şikel'in şık ve fit görüntüsü çok beğenildi. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nu programına davet eden Çağla Şikel, Saraçoğlu'nun leopar sevgisine de gönderme yaptı.

Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti

Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti

Çağla Şikel mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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