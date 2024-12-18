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Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un, meslektaşı Aslıhan Malbora ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İzleyicilerin karşısına son olarak 'Gaddar' dizisiyle çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yeni bir aşka yelken açtı.

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

Ulusoy'un, 'Kübra' dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ulusoy ile Malbora bir süredir gizli bir şekilde aşk yaşıyor. İkili arasındaki ilişkinin henüz çok yeni olduğu biliniyor.

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

Aslıhan Malbora, geçtiğimiz yaz aylarında 10 yıllık sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırmıştı.

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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