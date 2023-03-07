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Çağatay Ulusoy'un Kübra Dizisinde Kız Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu

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Çağatay Ulusoy'un Kübra Dizisinde Kız Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Kübra dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Netflix'te yayınlanacak projede ünlü oyuncunun kardeşini canlandıracak isim de belli oldu. İşte haberin detayları...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy'un Netflix için çektiği yeni dizi Kübra yakında sete çıkacak. OGM Pictures imzalı dizi Afşin Kum'un aynı adlı dizisinden uyarlanıyor. Cast çalışmaları devam eden dizide Büşra Develi'yle prensipte el sıkışılmıştı. Develi'nin dizinin 6. bölümünde ekibe katılacağı öğrenildi.

Ülkemizin en iyi yönetmenlerinden Yağmur – Durul Taylan kardeşlerin çekeceği 8 bölümlük dizide Çağatay Ulusoy'un kardeşine hayat verecek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı oyuncusu Ahsen Eroğlu Kübra'nın kadrosuna seçildi. Eroğlu yakın zamanda yine Netflix için Merve Kült ve Ayzekle Bir Gece filmlerinde oynamıştı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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