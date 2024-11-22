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Büyük umutlarla sezona başlayan iddialı dizi final yapıyor

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TRT ekranlarında büyük umutlarla sezona başlayan dizilerden biri olan 'Kara Ağaç Destanı' için final kararı alındı.

Büyük umutlarla sezona başlayan ancak reytinglerde istedikleri sonucu elde edemeyince final kararı alan diziler kervanına TRT'de yayınlanan 'Kara Ağaç Destanı' dizisi de eklendi. Mustafa Becit'in yazdığı, Cem Akyoldaş'ın ise yönettiği dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

REYTİNGLER YÜKSELİSE...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; son olarak 26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin reytinglerinde bir yükselme olursa bir iki bölüm uzama ihtimali de var.

Büyük umutlarla sezona başlayan 'Kara Ağaç Destanı' dizisi final yapıyor

BAŞROLDE USTA İSİMLER VAR

Kapadokya'da çekilen Olgun Şimşek'in Celal Ağa, değerli oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun Paşa Kadın rollerine hayat verdiği dizide Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, Erkan Bektaş gibi ünlü isimler izleyicisiyle buluşuyordu.

Büyük umutlarla sezona başlayan iddialı dizi final yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSelim Keskin:

ilk bölümler güzeldi sonra bozdu. hikaye eksik, konu yok. beklenen bi haber.

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Haber YorumlarıPerwer:

TRT halkın paralarını boş şeylere harcıyor. Bırakın dizileri zaten TRT nin kendisi izlenmiyor

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Fatih Sultan Mehmet ve Kudüs Fatihi Selahattin var zaten kaçırmıyoruz

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Haber YorumlarıDağıstan:

Uzun zamandır yayınlanıyor. Başarılı bir dizi. Sanırım usanıldı

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

cünki genel kültürümüze gecmis tarihimize aile yapimiza uymayan ve ana konusu yabancilarin dizilerinden tirtiklanmis abuk sabuk kalitesiz alel acele o kadar cok dizi yapiliyorki saymakla bitmez, ne hikmetse bizim gercek kültürümüze aile yapimiza uygun dram komedi egiten ögreten eglendiren diziler cekilmiyor bunun bir sebebi olmali ben sahsen ikdidarla birlikte trt dahil tv kanallarindaki bu hizli degisimi cok manidar buluyorum.

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