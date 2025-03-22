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Büyük umutlarla başlamıştı, bir dizi daha reytinglere yenildi

Büyük umutlarla başlamıştı, bir dizi daha reytinglere yenildi
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Ezgi Mola, Salih Bademci, Nur Sürer gibi başarılı isimleri bir araya getiren "Başka Bir Gün" isimli dizi düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı. Dizi 10'uncu bölümde ekranlara veda edecek.

Düşük reytingler, artan maliyetler ve azalan reklam gelirleri nedeniyle çok sayıda dizi final kararı alıyor. ATV ekranlarında "Zembilli" isimli diziden sonra bir yapım daha final yapıyor.

"BAŞKA BİR GÜN" FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; kanal, dün akşam aldığı reytingleri de düşük çıkan "Başka Bir Gün" dizisi için de final kararı aldı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü oyuncuları bir araya getiren dizi 10'uncu bölümde ekranlara veda edecek. Dizinin kadrosuna son olarak Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun katılmıştı.

Büyük umutlarla başlamıştı, bir dizi daha reytinglere yenildi

DİZİNİN KONUSU

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in (Ezgi Mola), kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. BBC'nin dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

kanalından dolayı kimse izlemiyor sanırım. özellikle ezgi mola ve nur sürer o kanalın projesini nasıl kabul ettiler diye şaşırmıştık hatta. isabet olmuş bence

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Haber YorumlarıHakan Demir:

güzeldi aslında

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