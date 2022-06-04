Büşra Develi Hakkında Flaş Aşk İddiası! İşte İlk Fotoğraf - Haberler

Tatlı Küçük Yalancılar, Fİ, Akıncı ve Erkek Severse gibi projelerden tanıdığımız Büşra Develi, 2019-2021 yılları arasında Cem Aktay'la birliktelik yaşamıştı.

Aktay'dan sessiz sedasız ayrılan Develi'nin özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Oyuncu Büşra Develi, blogger ve fotoğrafçı Mücahit Muğlu ile Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yapıyor.

'YENİ AŞK' İDDİASI

Develi ve Muğlu'nun bu fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Sürpriz aşk iddiası sonrası gözler Büşra Develi'den gelecek açıklamaya çevrildi.

MÜCAHİT MUĞLU KİMDİR?

Büşra Develi ile aşk yaşadığı iddia edilen Mücahit Muğlu, blogger ve fotoğrafçıdır. Malatya'da dünyaya gelen Muğlu, 2011 yılından bu yana doğa fotoğrafları çekiyor.

Muğlu, kendisinden şu sözlerle bahsetmiştir: "Yeni yerler keşfetmek ve keşfettiğim bu yerleri fotoğraflamak en büyük iki tutkum. Zamanımın çoğunu seyahat ederek ve fotoğraf çekerek geçiriyorum. Arta kalan zamanlarda da öğrencisi olduğum üniversitede İnşaat Mühendisliği okumaya çalışıyorum."

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993'de İzmit' dünyaya gelmiştir. Dört kız kardeşlerdir. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Büşra Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır. Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın incir şarkısının klibinde rol almıştır.

Ardından 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Büşra Develi, 182 cm boyu ve 55 kilo olması ile fiziğini de ön plana çıkarmış ve başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

2017 yılında, yapımını Ay Yapımın üstlendiği Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi, adlı kitap dizisinden televizyon dizisine uyarlanarak Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisinde rol almaya başlamıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüüznataç'ın paylaştığı dizide Büşra Develi de Bilge karakteri ile başroller arasında yer almaktadır.

Büşra Develi, 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın senaristliğini Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi olan "Ayla" adlı yapımda Ast Subay Süleyman'ın gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile birlikte rol almıştır.

Büşra Develi son olarak 'Akıncı' ve 'Erkek Severse' adlı dizilerde rol almıştır.

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