Haberler

Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz

Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir ödül törenindeki kombiniyle dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ise sosyal medyada Sarıkaya'nın kombinine, "Sen insan isen biz neyiz?" yorumunu yaptı.

  • Buse Terim, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına 'Sen insan isen biz neyiz?' yorumunu yaptı.
  • Serenay Sarıkaya, bir ödül töreninde giydiği kombiniyle sosyal medyada ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir ödül töreninde tercih ettiği iddialı kombini ve şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Sarıkaya'nın kırmızı halı tarzı, hem moda takipçilerinden hem de ünlü isimlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"SEN İNSANSAN BİZ NEYİZ?"

Bu yorumlar arasında en dikkat çekeni ise teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den geldi. Terim, Sarıkaya'nın paylaşımının altına "Sen insan isen biz neyiz?" notunu düşerek ünlü oyuncunun güzelliğine ve tarzına olan hayranlığını esprili bir dille dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Mersin Milletvekili Ekmen'den Batman Petrolspor maçında açılan pankarta tepki

Tartışmalı pankarta Ekmen'den sert tepki
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor