Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı - Haberler

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Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı

Snob Magazin - Magazin
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Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı

Show TV'de yayınlanan magazin programının sunuculuğunu bıraktıktan sonra soluğu tatilde alan Buse İskenderoğlu'nun 'bronzlaşma mevsimi' notuyla paylaştığı bikini fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Show TV ekranlarının sevilen magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde sürpriz bir değişiklik yaşanmıştı.

Programın sunucusu Buse İskenderoğlu önceki gün son yayınını gerçekleştirerek, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık 4 yıldır keyifle sunduğu programa veda etmişti.

İskenderoğlu, programa veda ettikten sonra soluğu tatilde aldı. Tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşan Buse İskenderoğlu'nun pozları sosyal medyayı adeta salladı.

Fotoğraflarını 'bronzlaşma mevsimi' notuyla paylaşan İskenderoğlu'nun bikinili kareleri binlerce beğeni aldı.

Snob Magazin / Magazin

Buse İskenderoğlu Cumartesi Magazin Haberler

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