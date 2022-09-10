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Bursa haber | Şarkıcı Pınar Dilşeker sevgilisiyle Bursa'da

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Bursa haber | Şarkıcı Pınar Dilşeker sevgilisiyle Bursa'da

Bursa gelişmesine göre 90'lı yıllarda 'Şinanari' şarkısıyla adını duyuran, genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker, Zonguldakspor eski başkanı ve iş insanı sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile birlikte Bursa'da yakın dostu Esra İlknur Tekmen'in doğum gününe katıldı.

90'lı yıllarda 'Şinanari' şarkısıyla adını duyuran, genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker, Zonguldakspor eski başkanı ve iş insanı sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile birlikte Bursa'da yakın dostu Esra İlknur Tekmen'in doğum gününe katıldı.

Şarkıcı Pınar Dilşeker, Bursa'da görüntülendi. Bir süredir birlikte olduğu ve nişanlandıkları iddia edilen Zonguldakspor'un eski başkanı iş insanı İsmail Recai Şanlı ile birlikte yakın dostu Esra İlknur Tekmen'in doğum gününe katıldı. Aynı gün Esra İlknur Ünlüoğlu ile iş insanı Metin Tekmen'in nikah şahidi olan Dilşeker, bir an olsun arkadaşını yalnız bırakmadı. Esra İlknur Tekmen doğum günü pastasını keserken, ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker sık sık anı fotoğrafı ve videosu çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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