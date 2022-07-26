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Bursa'da Teoman coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Bursa'da Teoman coşkusu

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Bursa Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı.

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Bursa Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı. Sahnesinde 'Gönülçelen' şarkısına ilham kaynağı olan 'Çavdar Tarlasındaki Çocuklar' kitabından bir bölüm okuyan Teoman, adeta nostaljik bir gece yaşattı.

Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan isimlerden biri dün akşam Türk rock müziğinin sevilen sesi Teoman oldu. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Teoman'a Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım dolduran Bursalı müzikseverler eşlik etti.

'Gemiler, Bir Yaz Gülü, Renkli Rüyalar Oteli, Serseri' gibi şarkılarını seslendiren Teoman, dinleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Teoman sahnede dillere pelesenk olan şarkısı 'Gönülçelen'e ilham kaynağı olan, Türkçe'ye ilk 'Gönülçelen' ismiyle çevrilen Jerome David Salinger'in 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' kitabından rastgele bir sayfa açarak Bursalı sevenlerine okudu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Teoman, Bursalıların gönlünde taht kurdu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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