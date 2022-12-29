Bursa Bülbülü'nün Afişi Yayınladı

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+'ın yeni orijinal filmi Bursa Bülbülü için geri sayım başladı. Senaryosunu Ata Demirer'in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda yer aldığı projenin afişi yayınlandı.

The Walt Disney Company 'nin dijital yayın platformu Disney+, çok konuşulan lokal orijinal filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Yapımcılıgˆını BKM'nin u¨stlendigˆi, Hakan Algül'ün yönetmen koltuğuna oturduğu ve Ata Demirer'in hem senaryosunu yazıp aynı zamanda başrolünde yer aldığı film Bursa Bülbülü, 13 Ocak'ta sadece Disney+'ta izleyicilerle buluşacak. Merakla beklenen orijinal yapım, bugün yayınlanan afişi ile 80'li yılların taverna ve gazino dünyasındaki eğlenceli ve samimi anların sinyallerini veriyor.

1980 yazında Bursa sahilinde geçen Bursa Bülbülü'nün oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en bu¨yu¨k tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz'in hayatı Taşkın'la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın'ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz'in bu süreçte Taşkın ve Taşkın'ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.