Burhan Çaçan'ın ölüm haberini alan hayranları evinin önüne akın ediyor

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti.

EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANMAYA BAŞLANDI

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Burhan Çaçan, kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Acı haberi alan yakınları ise hayatını kaybettiği evinin önünde toplanmaya başladı. Usta sanatçının cenaze namazı ise yarın Fatih Camii'nde yapılacak.

"CENAZESİ YARIN OLACAK"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Burhan Çaçan'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren şarkıcı Ferman Toprak, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak" dedi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan, 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.