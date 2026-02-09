Burcu Özberk: Ben çirkin adam seviyorum

Oyuncu Burcu Özberk, katıldığı programda kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Karşı cinste aradığı kriterlerden, ilişkilerdeki beklentilerine kadar pek çok konuda içten ifadeler kullanan Özberk, özellikle dış görünüşe dair sözleriyle dikkat çekti.

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Klasik yakışıklılık algısına mesafeli olduğunu söyleyen Özberk, "Ben çirkin adam seviyorum. Çirkin adam karizması diye bir şey var" sözleriyle karşı cinste aradığı özellikleri dile getirdi.

"İLK İZLENİMDE YANLIŞ ANLAŞILABİLİYOR"

"Seni tanımayan insanların seninle ilgili en büyük yanılgıları ne?" sorusuna yanıt veren Özberk, ilk etapta soğuk ve mesafeli biri olarak algılanabildiğini belirtti. Oyuncu, "Garip ve soğuk biri olduğumu düşünebilirler. Alışana kadar ne yapacağımı bilemiyorum. Sohbet ettikten sonra ise 'Sen aslında tatlıymışsın' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİRİYLE İLGİLENMEYİ SEVİYORUM AMA..."

İlişkiler konusunda net bir duruş sergilediğini söyleyen Özberk, beklediği ilgiyi göremediği insanlardan kolayca uzaklaşabildiğini dile getirdi. Özberk, "Birini sevmeyi ve onunla ilgilenmeyi seviyorum ama karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum. O duyguyu bir daha yakalayamıyorum" dedi.

"KALBİM BOŞ AMA SEVGİYE AÇIĞIM"

Aşk hayatına da değinen ünlü oyuncu, şu sıralar hayatında kimse olmadığını ancak sevgiye açık olduğunu belirterek, "Kalbim boş ama sevmeye ve sevilmeye, o iletişime açığım" diye konuştu.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Estetikle ilgili soruları da yanıtlayan Burcu Özberk, bugüne kadar herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını söyledi. Estetiğe tamamen karşı olmadığını vurgulayan oyuncu, "Bizim meslekte akıllı ve adım adım gitmek lazım. Belki 40 yaşına gelirsin, botoks yaptırırsın ama şu an için düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.