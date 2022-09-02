Burcu Binici - Tankurt Manas... EVLENDİLER!
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Oyuncu Burcu Binici ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas evlendi.
Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran Burcu Binici müzisyen Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu.
Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu paylaşımının altına 'Sıfır şaka' notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü isimler de çifti tebrik etti.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin