Burak Sergen'in son hali sevenlerini şaşırttı: Gençleşmişsin

Usta oyuncu Burak Sergen, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te yollarını ayıran Sergen, ayrılığın ardından çok geçmeden kalbini yeni bir aşka açtı. Tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstlenen Gizem Şağban ile duygusal bir birliktelik yaşayan oyuncu, Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle ikinci kez dünyaevine girdi.

Yeni eşi Gizem Şağban ile arasında 26 yaş fark bulunan Burak Sergen, bu farkı umursamadan mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Çift, şimdilerde birlikte çıktıkları tatilin keyfini sürüyor. Tatillerinden paylaştıkları bir asansör selfiesi ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

64 yaşındaki Sergen'in genç görünümü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımına "Gençleşmişsin", "Aşk sana yaramış" gibi yorumlar yaptı.

Görünen o ki Burak Sergen, hem özel hayatındaki yeni sayfa hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından daha uzun süre söz ettirecek.