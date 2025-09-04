Haberler

Burak Sergen'in son hali sevenlerini şaşırttı: Gençleşmişsin

Ocak 2024'te Nihan Ünsal'dan boşanan Burak Sergen, haziran ayında tiyatrosunda genel müdürlük yapan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. Kendinden 26 yaş küçük eşiyle çıktığı tatilden yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü oyuncunun genç ve dinç görünümüne övgüler yağdırdı.

Usta oyuncu Burak Sergen, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te yollarını ayıran Sergen, ayrılığın ardından çok geçmeden kalbini yeni bir aşka açtı. Tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstlenen Gizem Şağban ile duygusal bir birliktelik yaşayan oyuncu, Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle ikinci kez dünyaevine girdi.

Yeni eşi Gizem Şağban ile arasında 26 yaş fark bulunan Burak Sergen, bu farkı umursamadan mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Çift, şimdilerde birlikte çıktıkları tatilin keyfini sürüyor. Tatillerinden paylaştıkları bir asansör selfiesi ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

64 yaşındaki Sergen'in genç görünümü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımına "Gençleşmişsin", "Aşk sana yaramış" gibi yorumlar yaptı.

Görünen o ki Burak Sergen, hem özel hayatındaki yeni sayfa hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından daha uzun süre söz ettirecek.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim yaşımda biri karanlıkta güneş gözlüğü kızı yaşında biriyle bilmiyorum bu ne derece doğru ben o yaştakilere kızım gözüyle bakıyorum

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kadın erkek arasında en fazla 10 yaş olmalı ..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRealist:

Gec bu ayaklari

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

alan razı veren razı tadını çıkart abicim keyfini sür.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Asansörde bile kolunu tutuyor kaçmasın diye :)

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Her an aldatılmak ve terk edilmek içgüdüsü ile geçecek birliktelik.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Size neki kiskandiniz herhalde parasi olmasa yaninda bir gün durmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
