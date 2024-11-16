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Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in tartışma yaratan kürküyle ilgili yöneltilen eleştirilere karşı "Gerçek değil" açıklamasını yaptı.

Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Son dönemde kazançları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü çift, son olarak baş başa Strazburg tatiline çıkmıştı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN AÇIKLAMA

Bu tatille ilgili paylaşımlar yapan Fahriye Evcen'in kürkü dikkat çekmişti. Sosyal medyada "Gerçek mi, değil mi?" tartışmaları devam ederken Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili açıklama geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özçivit, eşinin kürkü için "Yok gerçek değil" açıklamasını yaptı.

İşte tartışma yaratan o pozlar;

Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum

Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum

Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum

Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Avanaklar sağolsun

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Haber YorumlarıMuzaffer Bal:

Avrupalılar kürkten tiksinir,bizim imparatoriçeye kimse söylememiş galiba,hahahaha bide havalı havalı geziyor utanmadan.boynuna sarmış zavallı tilkinin kürkünü.Magandalık erkeğe özgü bişey değil,kadınlarda maganda olabilr.

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