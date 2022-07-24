Burak Özçivit'i kadın hayranlarının arasından zor aldılar: Fahriye bu işe çok kızacak
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'da kadın hayranlarıyla bir araya geldi. Hayranlarının arasından güçlükle arabaya bindirilen Özçivit için, "Fahriye bu işe çok kızacak" gibi yorumlarda bulunuldu.
Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Burak Özçivit, Orta Doğu ve Rusya'da da hayli seviliyor. Özçivit son olarak Rusya'da bir restoranın açılışı kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak bu buluşma adeta izdihama döndü.
BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Özçivit, kadın hayranlarıyla buluştuktan sonra fotoğraf bol bol fotoğraf çektirdi. İmza isteklerini de geri çevirmedi. Ne olduysa programın çıkışında oldu.
ARABASINA ZOR BİNDİ
Arabasına binmek isteyen Özçivit'i hayranları bir türlü bırakmadı. Korumaların devreye girmesiyle biraz rahatlayan Özçivit, yoğunilginin arasında arabasına binebildi. Sosyal medyada ise bu anlar için "Fahriye çok kızacak" yorumları yapıldı.