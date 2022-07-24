Burak Özçivit'i kadın hayranlarının arasından zor aldılar: Fahriye bu işe çok kızacak

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Burak Özçivit, Orta Doğu ve Rusya'da da hayli seviliyor. Özçivit son olarak Rusya'da bir restoranın açılışı kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak bu buluşma adeta izdihama döndü.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Özçivit, kadın hayranlarıyla buluştuktan sonra fotoğraf bol bol fotoğraf çektirdi. İmza isteklerini de geri çevirmedi. Ne olduysa programın çıkışında oldu.

ARABASINA ZOR BİNDİ

Arabasına binmek isteyen Özçivit'i hayranları bir türlü bırakmadı. Korumaların devreye girmesiyle biraz rahatlayan Özçivit, yoğunilginin arasında arabasına binebildi. Sosyal medyada ise bu anlar için "Fahriye çok kızacak" yorumları yapıldı.