Haberler

Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

Burak Özçivit 20 milyona kral oldu Haber Videosunu İzle
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'daki halk oylamasında açık ara birinci olarak "kral" seçildi. Etkinliğe katılımı için 20 milyon TL aldığı iddiası da gündem oldu.

Oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın Astrakhan şehrinde düzenlenen "Türk Dizi Müziği" etkinliğinin özel konuğu oldu. Program kapsamında gerçekleştirilen ve "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yöneltildiği halk oylamasının sonuçları açıklandı.

HEM 20 MİLYON TL ALDI HEM DE...

Yapılan oylamada 3 binden fazla kişi oy kullandı; 2 bin 747 oy alan Burak Özçivit açık ara birinci olarak "kral" seçildi. Özçivit'in etkinliğe katılımı için 20 milyon TL ücret aldığı iddiası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisin verdiği acı haberle yıkıldı

Yaşlı adam televizyon izlerken polisin verdiği haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.