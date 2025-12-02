Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

Oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın Astrakhan şehrinde düzenlenen "Türk Dizi Müziği" etkinliğinin özel konuğu oldu. Program kapsamında gerçekleştirilen ve "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yöneltildiği halk oylamasının sonuçları açıklandı.

HEM 20 MİLYON TL ALDI HEM DE...

Yapılan oylamada 3 binden fazla kişi oy kullandı; 2 bin 747 oy alan Burak Özçivit açık ara birinci olarak "kral" seçildi. Özçivit'in etkinliğe katılımı için 20 milyon TL ücret aldığı iddiası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.