Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti

2015 yılında Ceyda Düvenci ile nikah masasına oturan ve bir erkek çocuğu dünyaya gelen Bülent Şakrak, geçtiğimiz sene evliliğini tek celsede bitirdi. Düvenci ile yollarını ayıran Şakrak, gönlünü meslektaşı Esra Akpınar'a kaptırdı. Ünlü isim, aylardır birlikte olduğu Akpınar ile romantik bir karesini yayınladı.

İLK KARE

Yoğun iş temposundan arta kalan vaktini sevgilisiyle geçiren Bülent Şakrak, Instagram hesabından da ilk kez paylaşım yaptı. Sevgilisiyle tatilini tadını çıkaran oyuncu, birbirlerine aşkla baktıkları bir kareyi "Çiçek" notuyla paylaştı. Şakrak'ın paylaşımına yorum yapan Doğa Rutkay Kamal ise kalp emojisi koydu.