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Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Erken oldu kardeşim

Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Erken oldu kardeşim
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Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından verdiği acı haberle yakın dostu Onur Keleş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yakın dostu Onur Keleş, hayatını kaybetti. Şakrak acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu, Instagram hesabından Keleş ile yaptığı paylaşıma "Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun... Nurda uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM" notunu düştü.

Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Sosyal medya hesabından duyurdu

Şakrak'ın paylaşımına meslektaşı Nur Fettahoğlu'ndan "Yattığı yer incitmesin…" yorumu geldi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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