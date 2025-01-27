Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Erken oldu kardeşim

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yakın dostu Onur Keleş, hayatını kaybetti. Şakrak acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu, Instagram hesabından Keleş ile yaptığı paylaşıma "Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun... Nurda uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM" notunu düştü.

Şakrak'ın paylaşımına meslektaşı Nur Fettahoğlu'ndan "Yattığı yer incitmesin…" yorumu geldi.