Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

Tiyatro sahnelerinin enerjik ismi, ekranların sevilen yüzü Bülent Şakrak, bu kez hayranlarının karşısına oyunculuğu değil, yaşamındaki radikal değişimiyle çıktı. Katıldığı bir televizyon programında geçirdiği fiziksel dönüşüm sürecini anlatan Şakrak, hem samimi hem de eğlenceli açıklamalarda bulundu.

"ZAYIFLAMAK BİR YOLCULUK, İNİŞİ ÇIKIŞI VAR"

Bir dönem fazla kilolarıyla baş etmekte zorlandığını belirten Şakrak, artık bu konuda daha bilinçli olduğunu söyledi. "Zaman zaman şişmanlıyorum, sonra tekrar veriyorum. Ama artık yaş ilerledikçe daha dikkatli olmaya başladım. Önceden çok daha kiloluydum, şu an o günlere göre 20 kilo fark var üzerimde. Plaj sezonuna hazırım!" dedi. Mizahi tavrını da elden bırakmayan oyuncu, "Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsaydım, piyasada dengeler değişirdi" sözleriyle stüdyoda kahkahalar estirdi.

DOKUNMANIN GÜCÜNE İNANIYOR

Programda pandemi döneminde yaşadığı duygusal zorluklardan da bahseden Şakrak, insan temasına verdiği önemi şu cümlelerle ifade etti: "Ben doğuştan dokunmatik bir insanım. Sarılmadan rahat edemem. Sarıldıkça gerilimim azalıyor. Pandemide bu yüzden çok zorlandım. El sıkışmak, omuza dokunmak, sarılmak… Bunlar beni hayata bağlıyor."