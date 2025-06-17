Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım
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Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım
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Son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken oyuncu Bülent Şakrak, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Sağlıklı yaşam sürecine dair samimi açıklamalarda bulunan Şakrak, geçmişte 20 kilo fazlası olduğunu ve artık daha bilinçli beslendiğini söyledi. "Plajlara hazırım!" sözleriyle espri yapan oyuncu, "Keşke boyum 5 cm daha uzun olsaydı, piyasada dengeler değişirdi" diyerek mizahını da konuşturdu.

Tiyatro sahnelerinin enerjik ismi, ekranların sevilen yüzü Bülent Şakrak, bu kez hayranlarının karşısına oyunculuğu değil, yaşamındaki radikal değişimiyle çıktı. Katıldığı bir televizyon programında geçirdiği fiziksel dönüşüm sürecini anlatan Şakrak, hem samimi hem de eğlenceli açıklamalarda bulundu.

"ZAYIFLAMAK BİR YOLCULUK, İNİŞİ ÇIKIŞI VAR"

Bir dönem fazla kilolarıyla baş etmekte zorlandığını belirten Şakrak, artık bu konuda daha bilinçli olduğunu söyledi. "Zaman zaman şişmanlıyorum, sonra tekrar veriyorum. Ama artık yaş ilerledikçe daha dikkatli olmaya başladım. Önceden çok daha kiloluydum, şu an o günlere göre 20 kilo fark var üzerimde. Plaj sezonuna hazırım!" dedi. Mizahi tavrını da elden bırakmayan oyuncu, "Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsaydım, piyasada dengeler değişirdi" sözleriyle stüdyoda kahkahalar estirdi.

Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

DOKUNMANIN GÜCÜNE İNANIYOR

Programda pandemi döneminde yaşadığı duygusal zorluklardan da bahseden Şakrak, insan temasına verdiği önemi şu cümlelerle ifade etti: "Ben doğuştan dokunmatik bir insanım. Sarılmadan rahat edemem. Sarıldıkça gerilimim azalıyor. Pandemide bu yüzden çok zorlandım. El sıkışmak, omuza dokunmak, sarılmak… Bunlar beni hayata bağlıyor."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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