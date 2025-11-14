Haberler

Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok
Güncelleme:
Sosyal medyada yayılan yemek videosu sonrası "yeni sevgili" iddialarıyla gündeme gelen Bülent Ersoy, hakkında çıkan haberlere canlı yayında yanıt verdi. "Benim hayatım neden bu kadar merak ediliyor? Hayatımda kimse yok" diyerek söylentileri kesin bir dille yalanladı.

  • Bülent Ersoy, sosyal medyada yayılan bir videoda restoranda yemek yerken görüntülendi.
  • Bülent Ersoy'un karşısında oturan kişiyle ilgili 'yeni sevgili' iddiaları ortaya atıldı.
  • Bülent Ersoy, 'Hayatımda kimse yok' diyerek bu iddiaları yanıtladı.

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, bu kez sahnedeki performansı ya da güçlü sesiyle değil, sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme oturdu. Renkli kişiliği, esprili tavırları ve yıllardır dillerden düşmeyen sahne şovlarıyla bilinen "Diva", son olarak bir restoranda yemek yediği anların görüntülenmesiyle konuşulmaya başlandı.

Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından, Ersoy'un karşısında oturan kişiyle ilgili "yeni sevgili" iddiaları ortaya atıldı. Magazin gündeminin kısa sürede odağına yerleşen bu söylentilere ünlü sanatçıdan ilk açıklama geldi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Gel Konuşalım programına telefonla bağlanarak konuşan Bülent Ersoy, çıkan haberlerden rahatsız olduğunu belirtti ve şöyle dedi: Benim hayatım neden bu kadar merak ediliyor? Hayatımda kimse yok.

