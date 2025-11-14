Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, bu kez sahnedeki performansı ya da güçlü sesiyle değil, sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme oturdu. Renkli kişiliği, esprili tavırları ve yıllardır dillerden düşmeyen sahne şovlarıyla bilinen "Diva", son olarak bir restoranda yemek yediği anların görüntülenmesiyle konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından, Ersoy'un karşısında oturan kişiyle ilgili "yeni sevgili" iddiaları ortaya atıldı. Magazin gündeminin kısa sürede odağına yerleşen bu söylentilere ünlü sanatçıdan ilk açıklama geldi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Gel Konuşalım programına telefonla bağlanarak konuşan Bülent Ersoy, çıkan haberlerden rahatsız olduğunu belirtti ve şöyle dedi: Benim hayatım neden bu kadar merak ediliyor? Hayatımda kimse yok.