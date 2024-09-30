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Bülent Ersoy: 'Cenazeme kimsenin gelmesini istemiyorum'

Bülent Ersoy: 'Cenazeme kimsenin gelmesini istemiyorum'
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Sanatçı Bülent Ersoy, kayıplar ve vefa konusundaki sorulara cevap verirken cenazesine kimsenin gelmesini istemediğini belirtti. Antalya'da diş bakımı için bulunan Ersoy, Sezen Aksu'nun sahnelere dönüşü hakkında da düşüncelerini paylaştı.

SANATÇI Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vallahi ben hiç umursamıyorum, cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" dedi.

Bülent Ersoy, ağız ve diş bakımı için Antalya'ya geldi. Bir dizi işlem gerçekleştirecek olan Ersoy, dişlerine pırlanta taktıracak. İşlemler öncesi klinik sahipleriyle akşam yemeğine giden Bülent Ersoy, mekana girişte restorandakiler tarafından alkışlandı. Restoranda hayranları sanatçı ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diye konuştu.

'SEZEN'İN İLK KONSERİNDE BEN EN ÖNDEYİM'

Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri hatırlatılan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.

Ersoy, 'Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü' sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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