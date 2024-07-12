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Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi

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Günlerdir kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, dün akşam verdiği konserde kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını söyledi. Sahnede sevenlerine veda eden Tatlıses, ağlayarak helallik istedi.

Uzun yıllardır uğradığı silahlı saldırıdan dolayı zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, geçireceği ameliyattan bahsederken duygusal anlar yaşadı.

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞECEK

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, konserinde sevilen şarkılarını söyleyen Tatlıses, bir ara sağlık durumuyla ilgili konuştu. Sevenlerinden dua isteyen Tatlıses "Yarın ameliyat olacağım. Hocam kalp kapakçığımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Allah benimle beraber" dedi. Hayranlarının alkışlayarak ismini söylemesiyle duygulanan Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı.

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nikahında şahitlik yaptığı kızını Instagram'dan takipten çıkartarak birlikte yer aldıkları kareleri de sildi. Tatlıses'in bu hamlesinden sonra Dilan Çıtak Tatlıses'ten de kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından isim vermeden hedef gösteren genç şarkıcı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" dedi. Tatlıses dikkat çeken paylaşımın ardından sessizliğe gömüldü.

Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (5)

Jon snow:

Ölümün daha hayırlı olacakmış gibi hissediyorum artık .Ve emin ol ben seni severim .diziler de filmler de dinlediğimiz bazı şarkılar daki İbrahim tatlısesi daha çok sevdik .özel hayatı berbat karakteri beş para etmez ibo yu hiç sevemiyoruz artık malesef ..

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Arman Usa:

Benim hakkim helal degildir

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Casus:

Haydi doktorlar! Başkasının yarım bıraktığı işi siz bitirin!

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Barış O. B.:

Kalp ölür bu adam yine yaşamaya devam eder. Ölümsüzlük şifresi var

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cavit dogan:

Hadi yaşayanlardan helalliği aldın, hadi her fırsatta yerden yere vurduğun evlat yerine koymadığın Ahmet Tatlıdan da helallik aldın.. Peki rahmetli Oğuz Yılmaz'dan nasıl helallik alacaksın ?

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