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Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı

Magazin Haberleri

Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimiyetinden rahatsız olarak 4 yıllık ilişkisini bitirdiği ve Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile Darmaduman'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşıyor. İkilinin bir süredir Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığını ve Yazıcıoğlu'nun bu samimiyetten rahatsız olduğu iddia ediliyordu. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili hakkında çok konuşulacak iki iddia ortaya atıldı.

AFRA İLE AYRILIP HAFSANUR İLE YAKINLAŞTI

Saraçoğlu'nun Demir ile yakınlığından rahatsız olan Yazıcıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği ileri sürüldü. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, ilişkisini noktalayan yakışıklı oyuncu Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştı. Aşk yaşamaya başladıkları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sancaktutan ve Yazıcıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladıHafsanur Sancaktutan ve Mert Yazıcıoğlu

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİLER

Öte yandan 4 yıldır ilişkilerini bitirdikleri konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı.

Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladıMert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hafsanur Sancaktutan Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu Magazin Haberler

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