Bu gerçeği herkes bilmez! Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş

1970 yapımı "Tarkan: Gümüş Eyer" filminde Tarkan'ın çocukluğunu, başrol oyuncusu Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet canlandırdı. 1989'dan beri ABD'de yaşayan Kanat Tibet, oyunculuk ve yapımcılık yaptı, tiyatro oyunlarında sahne aldı ve çocuklara oyunculuk eğitimi verdi.

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocukluk sahnelerinde rol alan küçük oyuncunun kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. 1970 yapımı klasik filmde Tarkan'ın çocukluğunu, başrol oyuncusu Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet canlandırdı.

ÇOCUK YAŞTA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Henüz çocukken sinemayla tanışan Kanat Tibet, ilerleyen yıllarda kamera önünden uzaklaşsa da sanat dünyasıyla bağını koparmadı. 1989'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık yaptı.

TELEVİZYON VE TİYATRO ÇALIŞMALARI

1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Kanat Tibet, sektöre farklı alanlarda katkı sağladı. Günümüzde Sacramento'da yaşayan Tibet, tiyatro sahnelerinden de uzak durmadı; Kuzey Kaliforniya'da birçok oyunda destekleyici roller üstlendi.

Kanat Tibet'in son hali...

EĞİTİM VE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

2000 yılından bu yana çeşitli tiyatro projelerinde yer alan sanatçı, aynı zamanda çocuklara temel oyunculuk eğitimleri veriyor. Hollywood'a yakın konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (1)

Hakan Kurtulan:

Babasının cenazesine gelmemiş. Kültür köprüsünü nasıl kuruyormuş hayırsız.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
