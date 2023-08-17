Britney Spears Boşanma Hazırlıklarına Başladı

Son yıllarda çalkantılı bir süreçten geçen ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, bu defa da boşanma haberleriyle dikkat çekiyor. 2021 yılında 14 yıldır babasının kontrolü altında bulunan Spears, vasiliği sona erdirmeyi başarmış ve ardından da Sam Asghari ile nikah masasına oturmuştu.

Ancak çiftin 14 aylık evliliğinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşırken Spears'ın boşanma hazırlıklarına başladığı haberi geldi. Dünyaca ünlü isim, müşterileri arasında Kim Kardashian, Kevin Costner ve Johnny Depp'in de olduğu ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile anlaştı.

SKANDAL İDDİALAR

Spears ve Asghari, Haziran 2022'de evlenmeden önce, şarkıcının evliliğinden önceki varlıklarını koruyan bir evlilik sözleşmesine sahipti. Ancak Asghari'nin, Spears ile yeniden şartları görüşmek istediği ve bunun kabul edilmemesi halinde eski eşini tehdit ettiği belirtiliyor.

Spears, 2008 yılında da eski kocası Kevin Federline ile iki oğlunun velayetini almak için savaşırken Wasser'ın yardımını istemişti.

Spears ve Asghari'nin boşanmasının sorunlu geçeceğine işaret eden bir diğer iddia da aldatılma… Spears'ın eşini aldattığıyla ilgili söylentiler çıkmış ve Asghari'nin de bu söylentilere inanarak ünlü yıldızla büyük bir kavga edip evi terk ettiği iddia ediliyor.

Çift, Haziran 2022'de evlendi ancak 2016'dan beri birlikteydi. Hatta geçtiğimiz haziran ayında da Asghari, birinci evlilik yıldönümlerini kutlayarak Spears'ı 'daha iyi yarısı' olarak tanımlamıştı.

Ayrıca 9 Haziran 2022'deki düğün günlerinden bir video da paylaşarak yıldız ismi, "hayallerimin kadını" diye nitelemişti.

Spears'ın evinde gerçekleşen düğün, son derece gösterişliydi.

GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Çift, Haziran 2022'de Spears'ın Thousand Oaks'taki evinde düzenlenen gösterişli bir düğünle evlendi. Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez ve Drew Barrymore gibi pek çok ünlü isim de davetliler arasındaydı. Evlilik, Spears'ın düşük yapmasından kısa bir süre sonra gelmişti.

Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez ve Drew Barrymore da Spears ve Asghari'nin düğününe katılmıştı.