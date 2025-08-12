Angelina Jolie'den ayrılık kararı! 8 yıl önce aldı, şimdi satıyor
Ünlü Hollywood oyuncusu Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile yaşadığı velayet anlaşması sonucunda Los Angeles'ta yaşamak zorunda olduğu tarihi evini satışa çıkarıyor. 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın aldığı ev, küçük tadilatların ardından satışa sunulacak. Jolie, ikizlerinin 18 yaşına gelmesiyle birlikte yurt dışına taşınmayı planlıyor.
Hollywood'un ünlü ismi Angelina Jolie, Los Angeles'taki tarihi malikânesini satışa çıkarma kararı aldı. PEOPLE'a konuşan kaynaklar, "Maria" filminin yıldızının uzun süredir yurt dışında yaşamayı planladığını ve bu doğrultuda birkaç ülke üzerinde yoğunlaştığını aktardı.
VELAYET ANLAŞMASI NEDENİYLE KALDI
Jolie'nin Los Angeles'ta kalma sebebinin, eski eşi Brad Pitt ile yaptığı velayet anlaşması olduğu belirtildi. 50 yaşındaki yıldız, "Los Angeles'ta tam zamanlı yaşamak hiç istemedim" diyerek bu durumun kendi tercihi olmadığını vurguladı.
Jolie ile Pitt, 8 yıl süren zorlu boşanma sürecini Aralık 2024'te tamamlamıştı. Çiftin Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) ve ikizler Knox ile Vivienne (17) olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
İKİZLER 18 OLUNCA TAŞINACAK
Kaynaklara göre Jolie, Knox ve Vivienne önümüzdeki yıl 18 yaşına bastığında Los Angeles'tan ayrılarak yurt dışında yeni bir hayat kurmayı planlıyor. "O gün geldiğinde çok mutlu olacak" diyen kaynak, Jolie'nin bu hamlesini uzun zamandır istediğini belirtti.
1913'TEN GÜNÜMÜZE
Jolie, 1913 yapımı tarihi evi 2017 yılında 24,5 milyon dolara (yaklaşık 845 milyon TL) satın aldı. 11 bin metrekarelik malikânede 6 yatak odası ve 10 banyo bulunuyor. Hollywood tarihine damga vuran ev, 1916'da ünlü yönetmen Cecil B. DeMille tarafından 28 bin doların altında bir fiyata alınmış, daha sonra Charlie Chaplin'in yaşadığı komşu evle birleştirilmişti.