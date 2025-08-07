Brad Pitt'in annesi vefat etti! Torunundan gözleri dolduran veda

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt'in annesi Jane Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti. Aile tarafından doğrulanan acı haberi ilk olarak ABD merkezli TMZ duyurdu. Pitt'in temsilcisi ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Brad Pitt (61), küçük kardeşi Doug Pitt ve kız kardeşi Julie Neal ile birlikte ABD'nin Missouri eyaletindeki Springfield kentinde büyüdü. Jane Pitt, uzun yıllar boyunca bölgede rehber öğretmen olarak görev yaptı. Eşi William Pitt ise bir nakliyat şirketinin sahibiydi.

TORUNUNDAN DUYGUSAL VEDA

Doug Pitt'in kızı Sydney Pitt, büyükannesine Instagram üzerinden duygusal bir paylaşımla veda etti. "Tatlı büyükannem… Henüz seni kaybetmeye hazır değildik ama artık özgürce şarkı söyleyip dans edebileceğini bilmek, bu acıyı biraz olsun hafifletiyor," diyen Sydney, Jane Pitt'in hayatına şu sözlerle değindi, "En büyük kalbe sahipti. Kim olursa olsun, ne olursa olsun herkese derin bir sevgiyle yaklaşırdı. Hiç sorgulamazdı bile… O, sevginin en saf haliydi."

SANATÇI RUHUYLA TANINIYORDU

Ailesinin açıklamasına göre Jane Pitt yalnızca bir öğretmen değil, aynı zamanda başarılı bir ressamdı. Emekliliğinin ardından sanata yönelen Pitt, resim yapmaya, şarkı söylemeye ve dans etmeye büyük bir ilgi duyuyordu.

1 MİLYON DOLARLIK KANSER MERKEZİ BAĞIŞI

Jane Pitt'in yardımsever yönü de ailesi tarafından sıkça vurgulandı. 2009 yılında, Pitt ailesi Springfield'daki Mercy Hastanesi bünyesinde kurulan "Jane Pitt Pediatrik Kanser Merkezi" için tam 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bu bağış, hastaneye bağlı çocuk onkolojisi bölümünün altyapısını güçlendirdi.