Brad Pitt: Hatalarımla yüzleşiyorum

Brad Pitt: Hatalarımla yüzleşiyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Angelina Jolie ile boşanması resmileşen Brad Pitt, yıllar süren sessizliğini bozdu. Altı çocuğundan bazılarıyla ilişkisinin tamamen koptuğunu belirten Pitt, özellikle Pax ve Maddox'la iletişimin "onarılmaz" olduğunu söyledi. "Sevdiğiniz ve sizi seven insanlarla çevrili olmak önemli," diyen aktör, geçmişiyle yüzleştiğini dile getirdi.

Angelina Jolie ile boşanması resmiyet kazanan Brad Pitt, çocuklarıyla olan kopuk ilişkisi sürerken iç hesaplaşma yaşıyor. Hollywood yıldızı Brad Pitt, Angelina Jolie ile 2016 yılında başlayan ve geçtiğimiz Aralık'ta resmen sonuçlanan boşanmanın ardından ilk kez açık açık konuştu. Altı çocuk babası olan Pitt, özellikle çocuklarıyla arasındaki mesafenin giderek arttığı bu dönemde geçmişte yaptığı hataları sorguluyor.

Brad Pitt: Hatalarımla yüzleşiyorum

Çift, 2014 yılında evlenmiş, Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne'in ebeveyni olmuştu. Jolie, 2016'da özel bir uçak seyahati sonrası Pitt'i kendisine ve çocuklara yönelik şiddetle suçlayarak boşanma davası açmıştı. Olay o dönem dünya gündemini sarsmıştı. Boşanma süreci yasal olarak sona erse de, aile içi bağlar tam anlamıyla kopmuş görünüyor. Bazı çocukların Pitt'in soyadını terk ettiği iddiaları gündeme gelirken, ünlü aktör iki çocuğuyla ilişkisini "onarılmaz" olarak nitelendiriyor.

"HER HATADAN BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Pitt, Meksiko City'de düzenlenen Formula 1 galasında Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hangi hata olursa olsun, ondan bir şey öğrenir ve yolunuza devam edersiniz. Bu sizi bir sonraki başarıya götürür." Oscar ödüllü oyuncu şöyle devam etti: 'Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz.' Aile kavramının kendisi için hâlâ büyük önem taşıdığını vurgulayan Pitt'in açıklamaları, hem hayranları hem de Hollywood çevrelerinde yankı uyandırdı.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.