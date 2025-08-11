Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Elektronik müzik sahnesinde Türkiye'yi dünyaya tanıtan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, bu kez müziğiyle değil, sahnede yaptığı bir el hareketiyle gündeme geldi.

Ünlü isim, İsviçre'nin Zürih kentinde katıldığı bir festivalde sahneden seyircilere Bozkurt işareti yaptı. Ancak bu jest, İsviçre makamları tarafından "aşırı sağ simge" olarak değerlendirildi.

Yaşananların ardından, organizatörler Mahmut Orhan'ın ülkedeki tüm konserlerini iptal etme kararı aldı. İsviçre basınında yer alan haberlerde, söz konusu el hareketinin ülkede yasaklı semboller arasında olduğu ve kamuya açık alanlarda kullanılmasının tepki çektiği belirtildi.

Mahmut Orhan cephesinden ise şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.