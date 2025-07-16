Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı

Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
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2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen ünlü manken Güzide Duran, eşinin açtığı ihanet temelli boşanma davası devam ederken özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz hafta Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Duran, bu kez Bodrum'da Orman'la pasaport işlemleri sırasında objektiflere yansıdı.

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen ünlü manken Güzide Duran'ın, eşinin "ihanet" iddiasıyla açtığı boşanma davası sürerken özel hayatında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Duran, bu karelerle magazin gündemine oturmuştu. Ortaya çıkan görüntülerin ardından, Duran'ın kalbini çalan ismin Fikret Orman olduğu ortaya çıkmıştı.

Boşanma sürecinde olan Güzide Duran, şimdi ise Fikret Orman ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Gazete Magazin'in haberine göre, ikili, pasaport işlemleri için geldikleri bir mekanda görüntülenirken, yurt dışı seyahatine çıkacakları öğrenildi.

Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı

Henüz boşanma süreci sonuçlanmadan Fikret Orman ile sık sık birlikte görülmeye başlanan Duran'ın bu yeni ilişkisinin, devam eden dava sürecine nasıl etki edeceği ise merak konusu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSadık:

Parası olan vuruyor

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Haber YorumlarıMustafa deniz:

kim kime dumduma isteyen isteginle oluyor öteki tarafo düşünen yok

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Haber YorumlarıSelim Adanalı:

zina çeeeek

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

işletme vurucu hazır diyor -))

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sabredememiş.

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