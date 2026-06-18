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Diyarbakır'da boşanma sonrası adliye önünde kutlama: Kadın davul zurna çaldı, eski eşi bağlama çaldı

Diyarbakır'da boşanma sonrası adliye önünde kutlama: Kadın davul zurna çaldı, eski eşi bağlama çaldı
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Diyarbakır'da boşanma davasının ardından adliye önünde davul zurnayla kutlama yapan kadının eski eşi S.Ş., bağlama çalarak türkü söyledi ve 'Envanterimde davul zurna yok, bağlama çalıyorum' dedi.

DİYARBAKIR'da, aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından adliye önünde davul zurna ile kutlama yapan kadının eski eşi S.Ş. de bağlama çaldı. S.Ş., çaldığı türkünün ardından, "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum" dedi.

Diyarbakır Adliyesi'nde 16 Haziran'da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasıyla F.Ş. adlı kadın ile eski eşi S.Ş.'nin 24 yıllık evliliği sona erdi. F.Ş., mahkeme çıkışı adliye önünde yakınlarıyla davul zurna ile kutlama yapıp halay çekti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sanal medyada da geniş yer buldu.

Davul zurnalı kutlama görüntülerinin ardından kadının eski eşi S.Ş. de bağlamayla 'Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir' türküsünü çaldı. S.Ş., türkünün sonunda da "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Efendice ve beyefendice sanat yapıyorum" ifadelerini kullandı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda iletişim aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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