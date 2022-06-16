Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

İHANET İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Zeynep Bastık boşanma açıklamasında "Birbirimizin hayatından çıkmıyoruz sadece şekil değiştiriyoruz" deyince dikkat çekmişti. İkilinin boşanmasıyla ilgili ihanet iddiaları da gündeme geldi. İhanet iddiaları konuşurken ise başka bir iddia dikkat çekti.

Youtube, konserler ve reklamlar derken hatırı sayılır bir servet kazanan Zeynep Bastık'ın aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış'ın, paranın büyük kısmını kendisine aldığı iddia edildi.

KAZANCIN BÜYÜK BİR KISMI CEBİNE GİRECEK

Yeni iddialara göre ünlü popçu, boşanmak üzere olduğu Tolga Akış'la yeni bir anlaşma yapıp; kazancın çok büyük kısmının kendi cebine girmesini sağlayacak. Takvim'in haberine göre; Zeynep Bastık, son olarak bir GSM firmasının reklamından aldığı 2 milyon TL'den Akış'a payını verecek. Daha sonra ise Bastık kendi yoluna gidecek.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Snob Magazin / Magazin