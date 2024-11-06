Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
Tahliye edildikten sonra eski hayatına kaldığı yerden devam eden ve art arda paylaşımlarda bulunan Dilan Polat, son olarak eşi Engin Polat'la kamera karşısına geçip 'Cıstak Cıstak' oynadı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
'CISTAK CISTAK' OYNADILAR
Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla dönmeye başladı. Son olarak boşanacakları öne sürülen eşini Engin Polat'ı da yanına alarak kamera karşısına geçen Dilan Polat, 'Cıstak Cıstak' oynadı.