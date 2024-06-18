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Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi

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11 yıl evli kaldığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten olaylı şekilde boşanan Reza Zarrab'ın, Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edildi. ABD'nin İran'a olan ambargosunu delmekle suçlanan ve ABD'de kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra itirafçı olarak serbest kalan Zarrab ile Altıntop'un geçtiğimiz aylarda Miami'de dünya evine girdiği girdiği öne sürüldü. Öte yandan nikahta çekildiği söylenen bir fotoğraf da ortaya çıktı.

ABD'de yargılandığı davada itirafçı olarak cezaevinden çıkan ve ismini değiştirerek kendisine yeni hayat kuran Reza Zarrab ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.

"ZARRAB YENİDEN NİKAH MASASINA OTURDU"

11 yıl evli kaldığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten 2021 yılında boşanan Zarrab'ın yeniden nikah masasına oturduğu öne sürüldü.

Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi

KARA PARA SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Snob Magazin'in haberine göre 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD'de tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Zarrab'ın Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile evlendiği ifade edildi.

Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi

FOTOĞRAF DA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda Miami'de dünyaevine girdiği iddia edilen çiftin bu hamlesinin büyük yankı uyandırması bekleniyor. Öte yandan çiftin nikahında çekildiği söylenen bir fotoğraf da servis edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Ebru Gündeş Dünya Miami İran Magazin Güncel Haberler

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