Bomba Aşk İddiası! Fotoğrafa Snob Magazin Ulaştı

ÇANAKKALE (Snob Magazin) - 'Mezarlık' adlı diziyle dijital platformda seyircilerle buluşacak olan Birce Akalay, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığına dair kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Birce Akalay, "Öyle bir şey yok kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir Çanakkale'de tatil yapan Birce Akalay hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

SÜRPRİZ BİRLİKTELİK

Takvim'in haberine göre; Birce Akalay'ın, Harley Davidson İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ali Çakırkaya ile birlikte olduğu öne sürüldü.

FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Akalay ile Çakırkaya'nın birlikte çekilmiş ilk karesine Snob Magazin ulaştı.

TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

Güzel oyuncuyla aynı anda Çanakkale'de olduğu ortaya çıkan Çakırkaya, Akalay'la Instagram'da takipleşmeye başladı.

İkilinin yakın çevresi, "Birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için Birce Akalay ilişkiyi gizli tutuyor" yorumunu yaptı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI

38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Leventoğlu ile yapmıştır.

EMİN ALİ ÇAKIRKAYA KİMDİR?

Emin Ali Çakırkaya Türk iş insanıdır. Çakırkaya, Harley-Davidson Bosphorus sahibidir. Motorlara olan tutkusuyla tanınıyor. Şu sıralar oyuncu Birce Akalay ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.