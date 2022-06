Boğaz'da Kelebek Şıklığı

Hürriyet Kelebek özel partisiyle yaza hızlı bir başlangıç yaptı. Partinin kırmızı halısında ünlü konuklar şıklıklarıyla dikkati çekerken; muhteşem sahne şovları vekonserler yazın ritmini yükseltti. Gecede, 48. Pantene Altın Kelebek ödül töreninin de ilk adımları atıldı.

Sahnelerin ve ekranların beğenilen isimleri, cemiyet dünyasının önemli simalar Kelebek partisine katıldı

Partideki isimler arasında; Alp Navruz, Arda Türkmen, Ayça Ayşin Turan, Bengü, Birce Akalay, Cem Belevi, Demet Şener, Derya Uluğ, Emre Altuğ, Gülsim Ali İlhan, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, Hasan Can Kaya, Hazal Filiz Küçükköse, İrem Helvacıoğlu, Jessica May, Kubilay Aka, Lale CangalHünal ve Cemal Hünal, Melis Sezen, Merve Dizdar, Muazzez Ersoy, Nazan Şoray, Onur Tuna, Öykü Gürman, Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu, Sakiler, Selim Bayraktar, Tara de Vries, Tülin Şahin, Yağız Can Konyalı yer aldı.

Davetlilerin kırmızı halıda geceye katılmalarıyla başlayan partide, Hürriyet Kelebek köşe yazarı Orkun Ün kırmızı halıdaünlülerle röportaj yaptı.

Yağmur Kalyoncu'nun sunuculuğunu üstlendiği gecede konserlerle müzik ziyafeti yaşandı.

Muhteşem sahne şovlarının yanı sıra Buray ve Su Soley sahne aldı.

Partide konuklara seslenen Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, "Yayımlandığı günden bu yana magazin, kültür&sanat, eğlence ve moda dünyasının nabzını tutan Hürriyet Kelebek, aynı zamanda Pantene Altın Kelebek Ödülleri ile kitleleri buluşturan bir marka. Türk basını açısından çok önemli bir yere sahip olan Kelebek, şimdi de kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor." dedi.

P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Yaprak ise konuşmasında, 48. Pantene Altın Kelebek ödüllerini Hürriyet ekibiyle birlikte gerçekleştireceklerini söyleyerek "Bu sene yeniliklerin yılı olacak. Öncelikle olabildiğince erişilebilir ve herkesin oylama sürecinekolayca dahil olabildiği bir ödül töreni hedefliyoruz. Oylama sürecinde halkımızın seçimleri her yıl olduğu gibi yine ödül sahiplerinin belirlenmesinde en büyük etkiye sahip olacak. Hürriyet ekibiyle beraber yüzde 70'i halk ve yüzde 30'u jüri olmak üzere 2 aşamadan oluşan oylama sistemimizi bu sene sizlere daha detaylı aktaracağız,bu heyecan dolu süreçte adil ve tarafsız değerlendirmelerle ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Partide eğlencenin ritmi Doğuş Çabakçor'un DJ performansıyla arttı. Davetliler gecenin geç saatlerine kadar müzik eşliğinde eğlendi.

Geceyeana sponsor Pantene ile co-sponsorlar DamatTween, ADCO ve Lexus dadestek verdi.

