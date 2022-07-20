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Bir Küçük Gün Işığı Dizisinden İlk Kare Geldi Bodrum'da Akıl Almaz Dolandırıcılık: Pinokyo Vurgunu Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak PINOKYO adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu. İşte detaylar... Bodrum'da filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu. 1.5 MİLYON LİRAYI ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Vatandaşları inandırmayı başaran dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu. Mağdurlar, şikayette bulundu. Dolandırıcılar, Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşları Pinokyo adlı sitedeki evlerin görüntülerini göstererek kandırdı. Snob Magazin / Magazin Bodrum Evren Magazin Haberler

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