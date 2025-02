Blake Lively ve kocası uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı

Blake Lively ve Ryan Reynolds, iki aylık aradan sonra NBC'nin efsane programı Saturday Night Live'ın (SNL) 50. yıl özel gösteriminde ilk kez kameraların karşısına çıktı.

37 yaşındaki Lively ve 48 yaşındaki Reynolds, Justin Baldoni ile yaşadıkları skandalın ardından ilk kez bir etkinliğe katıldı. Reynolds, programda skandala göndermede bulunmaktan çekinmedi. Tina Fey ve Amy Poehler'in sunduğu bölümde, "Harika gidiyor - neden, ne duydunuz ki?" diyerek yaz aylarında vizyona giren "It Ends with Us" filminin sorunlu yapım süreciyle ilgili haberlere atıfta bulundu.

Çiftin katılımı sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kullanıcı, Baldoni'nin mahkeme dosyalarındaki iddialarına atıfta bulunarak çifti eleştirdi. Lively, Baldoni'yi cinsel tacizle suçlarken, Baldoni ise çifti ve basın sözcülerini karalama ve şantajla suçlayarak 400 milyon dolarlık dava açmıştı.

SNL'in 50. yıl kutlamasına Eddie Murphy, Kim Kardashian, Paul McCartney ve Tom Hanks gibi birçok ünlü isim katıldı. Lively gümüş bir elbiseyle dikkat çekerken, Reynolds siyah smokiniyle şık görünüyordu.

Baldoni'nin ekibi, film yapım sürecinde yaşanan sorunları ve çiftle olan yazışmaları içeren mahkeme belgelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Her iki taraf da birbirlerinin iddialarını reddediyor.