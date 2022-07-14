Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol Açıklaması

4 yıl sonra 'Kuş Uçuşu' dizisiyle tekrar bir araya gelen İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay çifti geçtiğimiz günlerde beraber tatile çıkmıştı.

Birce Akalay, sosyal medyada kendisinin fotoğrafını çeken Çelikkol hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.

"DAHA GÜZEL GÜNLERE CAN DOSTUM"

Birce Akalay paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın... Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere.. İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın."

"BOL BOL GEZDİK"

Önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülenen Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile tatil yapması hakkında konuştu. Akalay, "Çok tatlı bir tatil yaptık. Beni bol bol gezdirdi. Sonra o oğlunu aldı, ben de annemin yanına döndüm" dedi.

"SEVİLİYOR OLMAK GÜZEL"

'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale' karakterini canlandıran Birce Akalay, dijital platformda dünya listelerine giren dizisi için, "İkisi de yüreğimi, göğsümü kabartan işlerdi. Seviliyor olmak güzel" ifadelerini kullandı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI

38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Leventoğlu ile yapmıştır. Ancak bu evlilikte çok uzun sürmemiştir.

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